Зеленский разрешил ускоренную регистрацию вакцин от коронавируса

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Зеленский подписал закон об ускоренной регистрации вакцин

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает ускоренную процедуру регистрации вакцин от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте главы государства. Речь идет о документе №1159-ІХ, принятом Верховной Радой 29 января.

"Документ устанавливает возможность ускоренной государственной регистрации вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19)… с целью экстренного медицинского применения с учетом определенных обязательств", – отметили в Офисе президента.

При этом решение о регистрации вакцины принимается при наличии данных об их успешных испытаниях. Потенциальная польза таких препаратов должна превышать известные риски.

Согласно документы, регистрационное удостоверение препаратам выдается на один год с возможностью продления еще на год.

Напомним, что соответствующий закон Верховная Рада приняла во время заседания 29 января. Его поддержали 280 нардепов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве анонсировали начало вакцинации в Украине 15 февраля. Однако эта дата ориентировочная и она может быть сдвинута.

До этого министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина готова выкупить излишек вакцины у стран Евросоюза, чтобы как можно быстрее защитить своих граждан.

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