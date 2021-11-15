В МВД рассказали, что будет, если мигранты из Беларуси прорвутся в Украину: нужно готовиться

Согласно соглашению о реадмиссии, которое действует между Украиной и Беларусью с 2020 года, нелегальные мигранты, попавшие на их или нашу территорию с противоположной стороны, могут и должны быть выдворены обратно. Другая сторона должна будет их принять.

Об этом в своем Facebook сообщил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко. Он пояснил, что благодаря этому пока сохраняется юридическая основа для недопущения на украинской границе с Беларусью такой ситуации, как в Польше. Поскольку перед запланированным в Минске и Москве началом нынешнего миграционного кризиса, Беларусь вышла из такого же соглашения с ЕС путем голосования отдельного закона в своем парламенте.

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Однако, как отметил Шевченко, Украина в любом случае должна быть готова к любой ситуации. Он напомнил, что у наших пограничников и правоохранителей уже есть подобный опыт сдерживания группы людей на границе, хотя тогда она и была значительно меньше. Так, в сентябре 2020 года до тысячи паломников-хасидов хотели попасть в Украину из Беларуси, несмотря на введение карантинных ограничений на еврейский Новый год в Умани.

В прошлом году ситуация отличалась тем, что хасиды "не пытались прорываться лесами, их не подгоняли вперед белорусские пограничники, которые есть в составе КГБ РБ, и после нескольких дней безуспешного лагеря на трассе, они вернулись обратно", отметил спикер МВД.

Он отметил, что граница страны как на севере, так и на востоке нуждается в ремонте, чтобы закрыть 10 наиболее опасных участков для массового пересечения нелегалами. С севера ее протяженность составляет 270 км из всего 1084 километровой границы с РБ. Однако чтобы установить самое простое заграждение нужно 189 млн грн, а для полного инженерного обустройства – 7 миллиардов гривен.

Напомним, ранее польский журналист рассказал, что Польша намерена укрепить границу с Беларусью, чтобы не допустить проникновения в страну толпы мигрантов. Когда Минск и Москва убедятся, что попасть в страну ЕС не удастся, они могут переключить внимание на Украину и перенаправить беженцев сюда.

Пока Варшава считает, что лучший сценарий – возвращение этих людей на свою родину. Однако не все беженцы, застрявшие на границе, имеют шанс на выживание.

Со своей стороны Латвия уже начала военные учения на случай обострения миграционного кризиса и изменения вектора движения беженцев в их страну. Они продлятся до 12 декабря. В обучении примут участие 3000 представителей Вооруженных сил страны. В стране не видят признаков того, что ситуация может улучшиться.

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