В Минске заметили очереди из мигрантов к автобусам: могли отправить на границу. Видео

В Минске заметили группы мигрантов, которые выстраивались в очереди к автобусам. Вероятно, их могли отправить к границе с Польшей.

Соответствующее видео было опубликовано в telegram-канале "Беларусь головного мозга". Люди собирались возле Дворца Спорта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мигранты выстроились в огромную очередь вдоль Дворца спорта, чтобы сесть в автобусы, которые, скорее всего, отвезут их прямо к границе. Похоже, что уже скоро в палаточном лагере будет пополнение", – сказано в сообщении.

Видео дня

Хотя, подтверждения того, что их отвезли затем к границе, нет, неоднократно фиксировалось, как белорусские силовики специально привозят мигрантов к белорусской-польской границе.

Отметим, что миграционный кризис особо обострился в ноябре. Так, 10 числа несколько десятков человек смогли прорваться, однако польские пограничники задержали нарушителей. Предполагается, что нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко таким образом пытается отомстить Западу за санкции.

По мнению польского журналиста Дариуша Матерняка, в случае неудачи Минск может перенаправить беженцев в Украину.

Подробнее о том, что происходит на границе двух стран и какие угрозы есть для Украины, читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС собирается ввести новые санкции против Беларуси из-за миграционного кризиса.