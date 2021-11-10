Украина готова к нашествию мигрантов из Беларуси, – Бессмертный

Накопление нелегальных мигрантов на границе Беларуси с Польшей является частью проекта Кремля по разрушению Европы, что также предусматривает и разрушение Украины. Но направлять беженцев в нашу страну не будет ни самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, ни глава РФ Владимир Путин.

Хотя даже если это и произойдет, то Украина готова принять этот вызов. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

По словам дипломата, эпизод на границе с Польшей следует рассматривать как составляющую более глобального процесса – "проекта по разрушению Европы". В то же время он заверил, что Россия не пойдет на применение подобных методов давления на Украину.

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"Может ли Кремль пойти на применение подобных инструментов агрессии против Украины? Нет, не может. Потому что Кремль ведет открытую войну. Отсюда подобные инструменты будут только раскрывать карты и толкать к увеличению санкций", – пояснил дипломат.

По его оценкам, режим в Беларуси также не имеет мотивов для подобных действий. "Лукашенко является только исполнителем, субподрядчиком в тех процессах, которые сейчас происходят на белорусско-польской границе. Но здесь на выполнение определенных функций не подрядится даже Лукашенко", – заверил дипломат.

Он напомнил, что в ситуации противостояния Беларуси с Западом рынки сбыта товаров, производимых в этой стране, критически сократились. "Сейчас экономика Беларуси очень серьезно зависит от Украины. Поэтому я не вижу аргументов, чтобы они пошли на такой шаг", – подчеркнул Бессмертный.

Дипломат отметил, что "с внутренней точки зрения Украина полностью готова к тому, чтобы встретить подобные способы агрессии". В частности, в гуманитарном аспекте.

"Посмотрите, сколько подобных лиц ежегодно въезжает в Украину и получает украинское гражданство. Украина уже сейчас абсорбирует абсолютно огромные показатели по статистическим данным. Думаю, они еще и в полной мере не соответствуют действительности. Поэтому ситуацию в Украине подобным образом дестабилизировать невозможно", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, на польско-белорусской границе накопилось огромное количество нелегальных мигрантов, совершавших попытки прорыва. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что Кремль может направить потоки мигрантов в нашу страну.