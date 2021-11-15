Латвия начала учения на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса: задействуют тысячи военных

С 13 ноября по 12 декабря Латвия проведет военные учения в регионе Латгалия, недалеко от границы с Беларусью. В них примут участие 3000 представителей Вооруженных сил страны.

Министр обороны Артис Пабрикс заявил, что такой шаг необходим, поскольку возможности новых групп мигрантов на границе Польши и Беларуси могут быть направлены и в сторону Латвии, сообщает LSM.lv. Также чиновник добавил, что ситуация пока не достигла критического уровня, но в то же время нет никаких признаков того, что она может улучшиться.

Видео дня

В воскресенье, 14 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецки подчеркнул, что НАТО должно предпринять конкретные шаги для разрешения миграционного кризиса на границе с Беларусью. Он добавил, что Польша, наряду с Литвой и Латвией, может запросить консультации в соответствии со статьей 4 соглашения об Альянсе. В свою очередь, Пабрикс заявил, что если будет такая просьба о консультациях, Латвия ее поддержит.

Министр обороны Латвии прибудет в Брюссель, чтобы пообщаться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудить указанные вопросы, а также выслушать мнения польских и литовских коллег по этому поводу.

"Мы не можем исключить, что некоторые из этих группировок (мигрантов - ред.) двинутся дальше на север и могут достичь границы с Латвией. Мы готовы к этому", – подчеркнул Пабрикс, назвав ситуацию на границе Польши и Беларуси "довольно опасной".

Министр сообщил, что обучение Вооруженных сил под названием "Решающая точка" уже началось. Их цель – обучить крупное подразделение – командную структуру мобильности и взаимодействию всех бригад Национальной гвардии.

В настоящее время великие державы пытаются урегулировать ситуацию дипломатическими средствами. Верховный представитель ЕС по иностранным делам связался сегодня с главой МИД Беларуси. Руководители ряда стран провели консультации в рамках НАТО и ЕС, канцлер Германии провела переговоры с президентом России.

"Даст ли это результат, на этот раз я бы воздержался от прогнозов! Но мне очень хотелось бы надеяться, что здравый смысл даст результаты", – сказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

Отметим, статья 4 соглашения об Альянсе предусматривает, что стороны будут консультироваться между собой всякий раз, когда, по мнению какой-либо из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Как сообщал OBOZREVATEL: