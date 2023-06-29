В Мукачево релоцированный харьковчанин избил местного жителя за замечания по русскому языку. Фото и видео

В Мукачево релоцированный харьковчанин избил местного жителя из-за того, что тот сделал ему замечание по русскому языку. Дело с обвинительным актом уже направлено в суд.

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Фигуранту грозит до пяти лет ограничения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Инцидент произошел 11 июня на улице Духновича. На место происшествия выезжали наряд полиции и следственно-оперативная группа, которые установили, что между мужчинами возник конфликт из-за того, что мукачевец сделал замечание прохожему за язык, на котором тот общается.

Мужчину это возмутило, и он избил потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. Злоумышленником оказался 29-летний житель Харькова, временно проживающий в райцентре.

Ему сообщили о подозрении в преступлении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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