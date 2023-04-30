В Броварах клиентку бутика отказались обслуживать на украинском. Видео

В Броварах Киевской области произошел речевой скандал. В торговом центре "МаркМолл", в одном из магазинов, продавщице отказались обслуживать на украинском языке клиентку, потому что они "русскоязычные".

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Об этом сообщил общественный деятель Константин Андриюк. На место была вызвана полиция (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Посетительницу одного из бутиков в ТЦ "МаркМолл" в Броварах принципиально отказались обслуживать на украинском. Продавцы проводились агрессивно, мотивируя свой отказ русскоязычностью", – говорится в сообщении.

По словам клиентки, свидетельство о регистрации ФЛП работники заведения показывать отказались. Кроме того, отмечается, что чеки покупателю не предоставили, а кассового аппарата нет.

"Заявление в полицию планирую написать завтра или на днях", – добавила возмущенная гражданка.

Напомним, в одной из одесских гостиниц разразился очередной языковой скандал. Клиентка называла гривны рублями, оскорбляла работниц гостиницы из-за того, что они общаются на украинском, и заявляла, что "лишь селючки" могут говорить парню "я тебе кохаю", одна из девушек не выдержала и расплакалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, вопрос языка сейчас остро стоит в Украине. Так, очередной скандал на этой почве разразился в Одессе – посетительницу отказались обслуживать на украинском языке в одном из заведений общепита.

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