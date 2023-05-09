Во Львове молодой человек громко слушал русскую музыку и хамил прохожим: пришлось извиняться. Видео

Во Львове произошел масштабный скандал. По городу на протяжении дня разъезжала машина премиум-класса на днепропетровских номерах, из колонок которой на всю улицу играли песни российского артиста-пропагандиста Григория Лепса. В ответ на замечания прохожих молодой водитель лишь хамил.

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Об этом случае рассказал журналист Роман Гурский в Facebook. В итоге, "любитель российских песен" извинился на камеру.

"Приблизительно в 18:30 возле памятника Адаму Мицкевичу на паркинг заехал черный "Рейндж Ровер". Номера: АЭ 2636 ТХ. Такой машиной уже никого не удивишь, но мое внимание она все же привлекла. С нее громко звучала песня ярого путинофила Григория Лепса. Львов, 2-й год полномасштабного вторжения, Лепс на всю улицу. Я решил сделать замечание, поэтому я включил камеру на телефоне и подошел к пассажирскому сиденью", – пишет Гурский.

Он отметил, что пассажир автомобиля сделал музыку потише, чтобы услышать о чем говорил ему журналист.

"Нормально ли вам слушать моск*льскую музыку?", – спросил он.

Как пишет Гурский, после услышанного замечания пассажир авто сразу "включил быка".

"Попробовал выбить мне из рук телефон, сбил с меня фуражку, а потом пытался ударить в лицо. Я уклонился, потому он просто меня "черкнул". Это все исключительно на русском языке, под матерные слова и угрозы, конечно. То есть сразу агрессия, никакого диалога", – подметил он.

После этого водители, который до этого молча сидел в машине, поддержал своего друга и стал доказывать свою правоту на повышенных тонах.

Журналист отметил, что он обратился в патрульную полицию, где ему посоветовали написать заявление в полицию.

Важно отметить, что данный автомобиль был на номерах Днепропетровской области.

"Прошу не делать по таким уникумам заключение обо всем городе или регионе. Там много достойных людей. Просто досадно, что по его родному городу прилетают российские ракеты, гибнут люди, а он бегает во Львове", – отметил Гурский.

Примечательно, что в конце молодой человек извинился за свое поведение, назвав его недопустимым.

"Незнание закона не освобождает меня от ответственности. Сейчас мы едем в отделение полиции писать объяснительную записку", – сообщил он.

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