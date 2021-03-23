У МОЗ уточнили, в яких випадках обов'язково носити маски в 'червоних' областях

Вимога носити маски в областях України, які потрапили в "червону" карантинну зону, стосується тільки тих випадків, коли неможливо дотримуватися соціальної дистанції.

Про це "Українській правді" розповів співрозмовник у Міністерстві охорони здоров'я, ім'я якого не розголошують. Він пояснив, що йдеться про парки або вулицю.

"Тобто, якщо в парках і на вулицях "червоної" зони людина дотримується дистанції з іншими, то від неї не вимагатимуть одягати маску", – сказало джерело.

Нагадаємо, що 22 березня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, згідно з якою в громадських місцях регіонів із високим рівнем поширення коронавірусу – "червоних" зонах – заборонено перебувати без захисних масок.

Водночас уточнюється, що захисний засіб має закривати і ніс, і рот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 23 березня в "червону" зону через стрімке поширення коронавірусу увійшли Київ, Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.