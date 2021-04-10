В Минздраве объяснили, кто из украинцев первым получит вакцины Pfizer и Coronavac
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кого прежде всего в Украине будут вакцинировать от коронавируса первыми партиями препаратов компаний Pfizer и Coronavac.
На встрече с журналистами в субботу, 10 апреля, Ляшко сообщил, что первая партия вакцины Pfizer поступит в Украину 14-15 апреля в рамках инициативы COVAX и будет насчитывать 117 тысяч доз. Ее Украина получит бесплатно.
Первые вакцины от Pfizer распределят между:
гражданами в домах престарелых (речь идет о жителях и работниках дошкольных учреждений), которые подпадают под первый этап вакцинации;
работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службы, которые подпадают под третий этап вакцинации.
215 тысяч доз вакцины Coronavac, которую уже привезли в Украину, распределят между такими категориями людей:
людьми с инвалидностью и теми, кто за ними ухаживает;
людьми, которые будут работать на ВНО-2021;
олимпийцами и паралимпийцами, которые будут представлять Украину на играх 2021 года;
полицейскими.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украину 25 марта прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. В общем страна заказала 1,915 млн доз. О том, что известно об этом препарате, читайте в нашем материале.
Ляшко рассказал, что эта вакцина является однодозной – в одном флаконе содержится количество препарата, необходимое для прививки одного человека.
Со своей стороны глава Минздрава Максим Степанов добавил, что CoronaVac такая же эффективная, как и индийская CoviShield.
Украина подписала контракт с компанией Pfizer о поставках 10 млн доз препарата в 2021 году.
Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что стоимость коммерческой вакцины Pfizer составит от 300 до 1200 гривен за одну дозу.
В Офисе президента заверили, что в апреле темпы вакцинации в Украине должны ускориться, когда поступят новые препараты против коронавируса.