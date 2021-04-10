У МОЗ пояснили, хто з українців першим отримає вакцини Pfizer та Coronavac
Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, кого насамперед в Україні вакцинуватимуть від коронавірусу першими партіями препаратів компаній Pfizer та Coronavac.
На зустрічі з журналістами у суботу, 10 квітня, Ляшко повідомив, що перша партія вакцини Pfizer надійде в Україну 14-15 квітня в рамках ініціативи COVAX і налічуватиме 117 тисяч доз. Її Україна отримає безкоштовно.
Перші вакцини від Pfizer розподілять між:
громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;
працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.
215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:
людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;
людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;
олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;
поліцейськими.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
до України 25 березня прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Загалом країна замовила 1,915 млн доз. Про те, що відомо про цей препарат, читайте в нашому матеріалі.
Ляшко розповів, що ця вакцина є однодозною – в одному флаконі міститься кількість препарату, необхідна для щеплення однієї людини.
Зі свого боку очільник МОЗ Максим Степанов додав, що CoronaVac така ж ефективна, як і індійська CoviShield.
Україна підписала контракт з компанією Pfizer про постачання 10 млн доз препарату в 2021 році.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що вартість комерційної вакцини Pfizer становитиме від 300 до 1200 гривень за одну дозу.
В Офісі президента запевнили, що в квітні темпи вакцинації в Україні повинні прискоритися, коли надійдуть нові препарати проти коронавірусу.