У МОЗ пояснили, хто з українців першим отримає вакцини Pfizer та Coronavac

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Суспільство
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У МОЗ пояснили, хто з українців першим отримає вакцини Pfizer та Coronavac

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, кого насамперед в Україні вакцинуватимуть від коронавірусу першими партіями препаратів компаній Pfizer та Coronavac.

На зустрічі з журналістами у суботу, 10 квітня, Ляшко повідомив, що перша партія вакцини Pfizer надійде в Україну 14-15 квітня в рамках ініціативи COVAX і налічуватиме 117 тисяч доз. Її Україна отримає безкоштовно.

Перші вакцини від Pfizer розподілять між:

  • громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;

  • працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:

  • людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;

  • людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;

  • олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

  • поліцейськими.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • до України 25 березня прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Загалом країна замовила 1,915 млн доз. Про те, що відомо про цей препарат, читайте в нашому матеріалі.

  • Ляшко розповів, що ця вакцина є однодозною – в одному флаконі міститься кількість препарату, необхідна для щеплення однієї людини.

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