У МОЗ пояснили, хто з українців першим отримає вакцини Pfizer та Coronavac

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, кого насамперед в Україні вакцинуватимуть від коронавірусу першими партіями препаратів компаній Pfizer та Coronavac.

На зустрічі з журналістами у суботу, 10 квітня, Ляшко повідомив, що перша партія вакцини Pfizer надійде в Україну 14-15 квітня в рамках ініціативи COVAX і налічуватиме 117 тисяч доз. Її Україна отримає безкоштовно.

Перші вакцини від Pfizer розподілять між:

громадянами у будинках для людей похилого віку (йдеться про жителів і працівників таких закладів), які підпадають під перший етап вакцинації;

працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій і Державної прикордонної служби, які підпадають під третій етап вакцинації.

215 тисяч доз вакцини Coronavac, яку вже привезли в Україну, розподілять між такими категоріями людей:

людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;

людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;

олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

поліцейськими.

Як повідомляв OBOZREVATEL: