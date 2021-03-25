До України прибула вакцина проти COVID-19 з Китаю. Фото та відео

До України 25 березня прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac.

Літак приземлився в аеропорту "Бориспіль", повідомляє "Сегодня". Також видання опублікувало кадри борту, який прибув (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Це перша партія цього препарату і друга партія вакцини проти коронавірусу загалом, яку отримала наша країна.

Також з'явилося відео літака з вакциною на борту після приземлення.

Нагадаємо, що всього замовлено 1,915 млн доз препарату CoronaVac. Партію було відправлено з Китаю після наполегливих прохань посольства України.

Цей препарат став третім, який зареєстрував МОЗ. Він пройшов всі етапи клінічних досліджень, підтвердивши свою ефективність і безпеку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початку кампанії імунізації в Україні вакциновано 155 587 громадян. Досі щеплення робили тільки препаратом CoviShield/AstraZeneca.