В Минобороны Украины представили обновленную летнюю военную форму для женщин: что изменилось. Фото

В Министерстве обороны Украины презентовали обновленную летнюю полевую форму для женщин-военнослужащих. Форму обновили с учетом замечаний тестировавших ее военнослужащих.

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В частности, разработчики добавили кулиску на кителе, эластичную ленту под коленями, завышенную талию, туннельный пояс для беременных, а также создали женское белье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Создавая форму, учитывали антропометрические данные женщин, в частности, строение плеч, грудной клетки, талии и бедер, а также замечания и предложения украинских военнослужащих. Благодаря этому костюм стал более подстроен под женское телосложение.

"Кулиска на кителе, за счет которой женщина может отрегулировать лишний объем ткани на спине. Укороченный китель и разрезы по бокам для удобства наклонов и приседаний. Эластичная лента под коленями, которая дает возможность уменьшить ширину штанины. Завышенная линия талии в брюках с "туннельным" поясом, который предусмотрен в случае изменения объемов талии военнослужащей, например, во время беременности на ранних сроках. Все эти изменения были учтены и заложены в новые лекала костюма летнего полевого для женщин-военнослужащих", – рассказали военнослужащие ВСУ, принимавшие участие в опытной эксплуатации.

Также представили универсальное белье: с высокой посадкой, хлопком и эластаном в составе. Оно хорошо тянется и держит форму.

"О белье: оно универсальное, с высокой посадкой, в составе – хлопок и эластан, хорошо тянется и держит форму", – добавили украинские защитницы.

После утверждения нормативно-технической документации и образцов-эталонов на формы будет осуществлена их закупка.

Добавим, что производят форму украинские производители – ООО "МИК", ЧП "Аллен Бизнес" и ПАО "Трикотажная фабрика "Роза".

Заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов отметил, что в настоящее время в рядах ВСУ около 42 тыс. женщин-военнослужащих, около 5 тыс. из них находятся на переднем крае, где выполняют боевые задания наравне с мужчинами.

Напомним, что необходимость принятия образца женской военной формы была продиктована тем, что женщины имеют доступ практически ко всем боевым и офицерским должностям и выполняют свои обязанности наравне с мужчинами. Однако им приходится использовать и перешивать мужскую форму, в которой не учтены особенности женской фигуры, или снаряжать себя самим.

В Украине нет обязательной мобилизации женщин, в ряды Сил обороны украинок или иностранцев берут только с их согласия. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что мобилизация женщин в Украине до 2026 года будет только добровольной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Десантно-штурмовых войсках ВСУ показали, как тренируют новобранцев на полигоне. На эксклюзивные фото попали женщины, обучающиеся военному делу наравне с мужчинами.

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