Женщины учатся наравне с мужчинами: в ДШУ показали, как тренируют новобранцев на полигоне. Эксклюзивный фоторепортаж

В Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины показали, как учат новобранцев на одном из своих полигонов. Новички проходят здесь базовый курс "молодого бойца".

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Ранее командир батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады "Купол" дал интервью американской газете The Washington Post, где рассказал о потерях и проблемах в подготовке украинских бойцов. После этого его перевели служить в учебный центр. После скандала в ВСУ решили показать, как тренируют бойцов на одном из полигонов ДШВ.

Тренировки новобранцев проходят под руководством опытных инструкторов с боевым опытом. Среди них – участники российско-украинской войны, также специалисты, которые прошли обучение у союзников НАТО и умеют работать с их вооружением.

Представители ДШВ привели журналистов на одно из тактических полей, где новобранцы овладевают навыками пользования разнообразным оружием.

Сначала инструктор рассказывает о пулемете и показывает, как его разобрать и собрать, подготовить к стрельбе. Далее боец должен повторить и заучить движения, необходимые для обслуживания оружия. После нескольких повторений бойцы должны сдать то, что изучили, и получить оценку.

Так работают со всеми новобранцами, попавшими в ряды ВСУ по мобилизации. На одном тактическом поле обучаются сразу несколько групп. В конце поля слышны громкие выстрелы из пулеметов.

"Это американские пулеметы "Браунинг", которые теперь есть у нас на вооружении. Хотя это оружие было изобретено еще в 1920-х годах, но это до сих пор очень хорошее оружие. Пулемет очень точен и надежен, если за ним ухаживать правильно", – рассказывает инструктор, показывающий их работу.

На соседней позиции отрабатывают работу из пулемета уже советского образца – РПК и ПКМ. Бойцы в одиночку снаряжают патроны в ленты для стрельбы.

"Наши бойцы должны уметь воевать при необходимости всем оружием, которое есть в их подразделении", – добавляет инструктор.

Базовая подготовка в ДШВ длится 30 учебных дней. Всё это время новобранцы живут в лагере на территории учебного комплекса.

Основная цель подготовки – приобретение военнослужащими первичных знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения обязанностей и получения военно-учетной специальности "стрелок".

Во время учебы боец должен усвоить 31 упражнение по стрельбе и выстрелить более 600 патронов. Также должен метнуть одну боевую наступательную гранату.

После завершения общевойсковой подготовки новобранцы проходят огневую полосу препятствий. Во время нее происходит имитация взрывов и огненный вал. Это нужно, чтобы адаптировать психику бойцов к взрывам на поле боя.

Задача бойцов – правильно пройти 600-метровую полосу, разделенную на разные участки. Если им удается успешно ее пройти – объявляют "Клятву десантника".

Далее бойцов должны отправить уже на профессиональное обучение – оно может продолжаться до 30 дней. Во время него уже получают знания по специфике, которую избрал солдат.

"Именно в это время определяют сильные стороны новобранца, и он может получить специальность. В это же время продолжается слаживание между экипажами машин или расчетами, которые уже в будущем отправляют в воинские части", – пояснили в ДШВ.

За 2022 год через учебные центры ДШВ прошло 19,5 тыс. человек. С начала 2023-го – более 7 тыс. бойцов.

Кроме Украины, будущих десантников учат за границей. Так, на полигонах разных стран прошли общевойсковое обучение более 10 тыс. военнослужащих, а профессиональную подготовку – около 4 тыс. бойцов.