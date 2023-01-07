Мобилизация женщин в Украине к 2026 году будет только добровольной – Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что мобилизация женщин в Украине до 2026 года будет только добровольной. Сейчас на фронте находятся около 5 тысяч женщин, которые защищают государство по собственному желанию.

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Об этом Маляр рассказала в эфире одного из украинских телеканалов. По словам заместителя министра обороны, пока нет мобилизации женщин.

"До 2026 года даже единственная медицинская специальность, которая может подлежать мобилизации, не имеет обязательной постановки на военный учет. Все остальные профессии в добровольном порядке", – отметила она.

Напомним, Кабинет Министров Украины опубликовал правила военного учета для женщин-медиков. Они входят в порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, принятого 30 декабря. Так, у женщин медицинских специальностей будет семь дней для того, чтобы прибыть в военкомат после получения временного удостоверения военнообязанного.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнообязанные переселенцы должны становиться на учет по новому месту фактического проживания. Это необходимо сделать в течение семи дней после прибытия.

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