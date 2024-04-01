В марте энергетики ДТЭК вернули свет 715 тыс. семей, оставшихся без электричества из-за обстрелов

В течение марта энергетики возобновили электроснабжение для 715 тыс. семей в Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях, дома которых были обесточены в результате атак по энергетическим объектам.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

В компании отмечают, что в марте атаки на энергетическую инфраструктуру усилились, в результате чего регулярно возникали проблемы с энергообеспечением украинцев. Однако ремонтные бригады активно работали над восстановлением электроснабжения.

В частности, в прошлом месяце энергетики ДТЭК вернули свет 303 тысячам семей в Одесской области, дома которых были обесточены в результате многочисленных вражеских атак.

Также были повреждены сети в Днепропетровской области. Здесь энергетикам в течение марта удалось возобновить электроснабжение для 213 тыс. семей.

Из-за продолжающихся боевых действий в Донецкой области ежедневно повреждается энергетическая инфраструктура. Здесь регулярно дежурят ремонтные бригады ДТЭК, благодаря чему в течение марта свет вернули 195 тыс. семей.

В марте обстрелов подвергалась энергетическая инфраструктура Киевщины, где за последний месяц удалось восстановить энергообеспечение для домов 3 тысяч семей в Бучанском и Вышгородском районах.

"В марте враг усилил свои попытки оставить украинцев без света. 22 марта произошла одна из сильнейших атак на энергетическую систему. Это привело к необходимости применения отключений в большинстве областей Украины. Однако, несмотря на все усилия врага энергетики всей страны, совместными усилиями смогли обеспечить людей светом и избежать массового блекаута", – отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, за два месяца 2024 года энергетики ДТЭК вернули свет более 1,1 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.