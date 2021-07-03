В Кремле заявили, что ждут Лукашенко в оккупированном Крыму

В Российской Федерации заявили, что ждут визита нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированный украинский полуостров Крым. Когда он может туда отправится при этом в Кремле не уточнили.

Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос журналиста.

"Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем", – сказал он.

Накануне Лукашенко был с визитом в Сочи. Его принимал глава РФ Путин. Он предложил коллеге искупаться в Черном море. В ходе встречи они договорились, что Москва выделит Минску очередной кредит в размере 500 миллионов долларов.

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Напомним, что нелегитимный глава Беларуси заявил, что попросил Путина подумать о прямом ависообщении между Минском и Крымом. Таким образом, самопровозглашенный глава режима фактически признал оккупацию украинского полуострова. В ответ на это глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители полуострова "будут только рады", если прямые авиарейсы между Беларусью и Крымом полуостровом вновь запустят.

Как ранее писал OBOZREVATEL: