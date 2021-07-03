В Кремле заявили, что ждут Лукашенко в оккупированном Крыму
В Российской Федерации заявили, что ждут визита нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированный украинский полуостров Крым. Когда он может туда отправится при этом в Кремле не уточнили.
Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос журналиста.
"Ждем ли мы президента Беларуси в Крыму? Конечно, ждем", – сказал он.
Накануне Лукашенко был с визитом в Сочи. Его принимал глава РФ Путин. Он предложил коллеге искупаться в Черном море. В ходе встречи они договорились, что Москва выделит Минску очередной кредит в размере 500 миллионов долларов.
Напомним, что нелегитимный глава Беларуси заявил, что попросил Путина подумать о прямом ависообщении между Минском и Крымом. Таким образом, самопровозглашенный глава режима фактически признал оккупацию украинского полуострова. В ответ на это глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что жители полуострова "будут только рады", если прямые авиарейсы между Беларусью и Крымом полуостровом вновь запустят.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
2 июля, выступая на праздничном мероприятии в честь Дня Независимости РБ, Лукашенко неоднократно в пропагандистских заявлениях вспоминал Украину.
Так, по его утверждению, Украина, Германия, США, Польша и Литва якобы причастны к "террористическим ячейкам" на территории Беларуси.
Тогда же он сказал, что из-за масштабной контрабанды оружия приказал пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.
Вечером 2 июля дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили сообщение от белорусских пограничников, что с 20:00 они перешли на режим усиленной охраны.
В США отреагировали на ситуацию и заявили, что привлекут самопровозглашенного президента Беларуси к ответственности за закрытие границы.
В МИД Украины сообщили: официальных уведомлений о перекрытии границы они не получали. Кроме того, дипломаты подчеркнули, что все обвинения белорусского политика беспочвенны.