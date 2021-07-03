США пригрозили Лукашенко за закрытие границы с Украиной

США привлекут самопровозглашенного президента Беларуси к ответственности за закрытие границы с Украиной. Вашингтон продолжит поддерживать белорусский народ, несмотря на попытки Лукашенко отвлечь внимание от репрессий, которые он совершает.

Об этом сообщило агентство Reuters. Издание процитировало слова высокопоставленного чиновника правительства Соединенных Штатов. Чиновник сказал, что Вашингтону известно о приказе Лукашенко закрыть границу Беларуси с соседней Украиной.

"Похоже, что режим Лукашенко снова пытается отвлечь внимание от своей кампании репрессий против белорусского народа. Мы продолжим стоять на стороне белорусского народа и будем привлекать к ответственности режим", – сказал чиновник.

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Напомним, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной. Как утверждает диктатор, причина такого решения в якобы масштабной контрабанде оружия на территорию страны.

Как сообщал OBOZREVATEL,