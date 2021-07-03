Беларусь заявила об усилении охраны границы с Украиной: в ГПСУ не подтвердили

После того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дал приказ перекрыть границу с Украиной, в РБ заявили об усилении охраны линии разграничения двух государств. На определенных участках якобы увеличили количество пограничных отрядов.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский. По его словам, пограничников стало больше как на самой границе, так и в пунктах пропуска.

Вместе с тем, в Государственной пограничной службе Украины отметили, что вечером в пятницу, 2 июля, дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов действительно получили сообщение от белорусских пограничников о том, что с 20:00 они перешли на режим усиленной охраны.

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"Такое усиление – это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня (3 июля – Ред.) в Беларуси отмечают День Республики", – подчеркнули в ГПСУ.

Украинские пограничники проинформировали, что на данный момент не зафиксировано значительных изменений обстановки или уменьшения количества пропускных операций на границе Украины и Беларуси. В работе пропускных пунктов нет никаких признаков перекрытия границы.

В ГПСУ также проинформировали, что с начала 2021 года наши пограничники выявили и пресекли ряд попыток перевозки оружия за границу. Так, на линии разграничения было изъято 12 единиц охотничьего, 13 – холодного, по одной – газового и пневматического оружия, а огнестрельного – ни одной.

Таким образом, в очередной раз была доказана безосновательность заявлений белорусской стороны о незаконном ввозе оружия с территории Украины. В министерстве отметили, что за аналогичный период прошлого года было выявлено даже больше случаев такой противозаконной деятельности, чем в этом году.

Напомним: Александр Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу РБ с Украиной. Как утверждает он, причина – якобы масштабная контрабанда оружия на территорию Беларуси.

Отметим, что в речи Лукашенко Украина упоминалась неоднократно. В частности, утверждает он, Украина, Германия, США, Польша и Литва якобы причастны к "террористическим ячейкам" на территории РБ.

Вечером 2 июля в МИД Украины сообщили: официальных уведомлений о перекрытии границы они пока не получали. Кроме того, дипломаты подчеркнули, что все обвинения белорусского политика беспочвенны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде постановление, которым требует полного прекращения дипломатических отношений Украины с Беларусью. А в частности, с режимом самопровозглашенного президента соседней страны Лукашенко.