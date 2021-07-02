Лукашенко обвинил Украину в терроризме, заявил о контрабанде оружия и покушении на пропагандиста: что наговорил диктатор

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
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Лукашенко обвинил Украину в терроризме, заявил о контрабанде оружия и покушении на пропагандиста: что наговорил диктатор

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране действовали террористические ячейки. К ним якобы причастны Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Также он заявил о покушении на сотрудника государственного телевидения Григория Азаренка. Об этом Лукашенко сказал во время выступления на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает "Белта" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главное из высказываний нелегитимного главы государства:

  • Пограничникам поручено закрыть границу с Украиной, якобы из-за контрабанды оружия.

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  • Наша страна среди прочих якобы причастна к "террористическим ячейкам", которые "должны свергнуть власть".

  • На сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка якобы было совершено покушение.

  • Оружие для убийства пропагандиста якобы привезли из Украины.

"Террористы" и "захват власти"

По словам Лукашенко, некие "спящие террористические ячейки", которые "планировали насильственную смену власти", были вскрыты сегодня.

"Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему нужно вести наш народ", – сказал он.

Незаконно избранный президент считает, что к "террористам", кроме Украины, причастны Германия, США, Польша и Литва, а также был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", на который подписались 2,5 тысячи человек.

"Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата – гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова", – сказал Лукашенко.

Кроме того, он намерен по линии контрразведки предъявить претензии не "какому-то министру иностранных дел", а канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Закрытие границы с Украиной

Нелегитимный президент также поручил, чтобы пограничники перекрыли границу с Украиной, потому что из нее контрабандным путем якобы поступает "огромное количество оружия".

"Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу", – сказал он.

Когда именно начнет действовать запрет, как долго продлится и будут ли исключения – пока не уточняется.

Покушение на Азаренка

По словам Лукашенко, покушение на сотрудника пропагандистского телеканала СТВ Григория Азаренка якобы было совершено ночью 1 июля.

"Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам, то тот, кто был нанят, должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет", – сказал он.

"Похитителям" за это якобы заплатили 10 тысяч долларов.

Лукашенко отметил, что преступление должно было стать "предупреждением", а пистолет, из которого в случае чего задумывалось убить Азаренка, якобы привезли из Украины и спрятали в тайнике в Гомельской области.

Он также объявил о задержании подозреваемого – некоего Сосновского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко выдал фейк о якобы тотальной нищете в Украине и голодных людях "из-за вывезенного чернозема".

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