Лукашенко обвинил Украину в терроризме, заявил о контрабанде оружия и покушении на пропагандиста: что наговорил диктатор

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в стране действовали террористические ячейки. К ним якобы причастны Украина, Германия, США, Польша и Литва.

Также он заявил о покушении на сотрудника государственного телевидения Григория Азаренка. Об этом Лукашенко сказал во время выступления на торжественном собрании в честь Дня Независимости, передает "Белта" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главное из высказываний нелегитимного главы государства:

Пограничникам поручено закрыть границу с Украиной, якобы из-за контрабанды оружия.

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Наша страна среди прочих якобы причастна к "террористическим ячейкам", которые "должны свергнуть власть".

На сотрудника телеканала СТВ Григория Азаренка якобы было совершено покушение.

Оружие для убийства пропагандиста якобы привезли из Украины.

По словам Лукашенко, некие "спящие террористические ячейки", которые "планировали насильственную смену власти", были вскрыты сегодня.

"Цель этих ячеек – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему нужно вести наш народ", – сказал он.

Незаконно избранный президент считает, что к "террористам", кроме Украины, причастны Германия, США, Польша и Литва, а также был создан Telegram-ресурс "Отряды самообороны Беларуси", на который подписались 2,5 тысячи человек.

"Это их боевой резерв. Мы их знаем в лицо. И внимание: владелец чата – гражданин Германии господин де Хоффман, ранее гражданин России и Украины. Основной модератор этого действа гражданка Российской Федерации Трубникова", – сказал Лукашенко.

Кроме того, он намерен по линии контрразведки предъявить претензии не "какому-то министру иностранных дел", а канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Нелегитимный президент также поручил, чтобы пограничники перекрыли границу с Украиной, потому что из нее контрабандным путем якобы поступает "огромное количество оружия".

"Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу", – сказал он.

Когда именно начнет действовать запрет, как долго продлится и будут ли исключения – пока не уточняется.

По словам Лукашенко, покушение на сотрудника пропагандистского телеканала СТВ Григория Азаренка якобы было совершено ночью 1 июля.

"Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам, то тот, кто был нанят, должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет", – сказал он.

"Похитителям" за это якобы заплатили 10 тысяч долларов.

Лукашенко отметил, что преступление должно было стать "предупреждением", а пистолет, из которого в случае чего задумывалось убить Азаренка, якобы привезли из Украины и спрятали в тайнике в Гомельской области.

Он также объявил о задержании подозреваемого – некоего Сосновского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко выдал фейк о якобы тотальной нищете в Украине и голодных людях "из-за вывезенного чернозема".