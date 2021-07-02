В МИД Украины ответили на приказ Лукашенко закрыть границу и вранье об оружии

Хотя незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о поручении полностью перекрыть границу с Украиной, официальных уведомлений об этом украинская сторона пока не получала. Несмотря на обвинения политика, страна никогда не вмешивалась во внутренние дела РБ.

Об этом сообщил спикер министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу, 2 июля. Он подчеркнул: в случае закрытия границы со стороны Беларуси прежде всего пострадали бы граждане РБ.

МИД также категорически отвергает упрек Лукашенко о том, что из Украины в соседнюю страну якобы поставлялось оружие.

"Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска: чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", – подчеркнул Николенко.

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Как отметил он, Украина строит свою политику на принципе поддержки законных интересов белорусского народа. Он, указал спикер МИД, заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права.

Обвинения Киева Лукашенко и его заявления, которые показывают Украину как "внешнюю угрозу" для РБ, – это дезинформация.

Так, такая позиция официального Минска, как сказал Николенко, "укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения".

"Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвернуть белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", – подытожил спикер МИД.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

2 июля во время торжественного собрания в честь Дня Независимости Лукашенко заявил: в стране действовали террористические ячейки, в причастности к которым обвинил Украину, Германию, США, Польшу и Литву.