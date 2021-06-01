Лукашенко попросил Путина подумать о прямом рейсе из Минска в Крым

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что попросил российского лидера Владимира Путина подумать о прямом ависообщении между Минском и Крымом. Таким образом, самопровозглашенный глава режима фактически признал оккупацию украинского полуострова.

Скандальное заявление прозвучало во время совещания и было опубликовано на его Telegram-канале "Пул Первого". Примечательно, что такие действия Лукашенко счел адекватной реакцией на закрытие нашей страной неба для белорусских самолетов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Я прошу, ты подумай, как нам попасть в Крым", – высказался нелегитимный президент Беларуси.

При этом Лукашенко добавил, что совершенно не переживает по поводу того, что добираться до Крыма белорусам придется через Россию, хотя это прямо запрещено украинским законодательством.

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"Они устроили эту канитель, эту провокацию. Поэтому с меня взятки гладки, как и с остальных белорусов", – резюмировал он.

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