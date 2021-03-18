Минздрав обновил список зон карантина: где ситуация наихудшая
Министерство здравоохранения (Минздрав) 18 марта вновь обновило распределение регионов Украины на уровни эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.
Количество "оранжевых" зон уменьшилась до 12. Новый перечень опубликован на сайте ведомства.
Так, в наихудшей "красной" зоне остались Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская области.
В этих регионах превышен один из показателей – количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в течение последних трех дней. В частности, при норме 60 на 100 тысяч населения, например, на Прикарпатье он составляет 125,8.
К "оранжевой" зоне относятся г. Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.
В "желтой" зоне остались Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.
В то же время в Минздраве отметили, что на самом деле показатель госпитализаций превышен не только в областях "красной" зоны. На Винниччине он составляет 131,5, в Киеве – 95,5, Николаевщине – 95, Хмельниччине – 89,1.
Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 17 марта наблюдался в столице – 68% (норма составляет 65%).
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве в ночь с 19 на 20 марта усилят карантин. Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что ограничения будут действовать до 9 апреля включительно.
Министр здравоохранения Максим Степанов ответил, введут ли в Украине общенациональный локдаун. Он также предположил, до какого времени продлится нынешняя вспышка COVID-19.