Минздрав обновил список зон карантина: где ситуация наихудшая

Министерство здравоохранения (Минздрав) 18 марта вновь обновило распределение регионов Украины на уровни эпидемической опасности из-за распространения коронавируса.

Количество "оранжевых" зон уменьшилась до 12. Новый перечень опубликован на сайте ведомства.

Так, в наихудшей "красной" зоне остались Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская области.

В этих регионах превышен один из показателей – количество госпитализаций пациентов с COVID-19 в течение последних трех дней. В частности, при норме 60 на 100 тысяч населения, например, на Прикарпатье он составляет 125,8.

К "оранжевой" зоне относятся г. Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

В "желтой" зоне остались Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области.

В то же время в Минздраве отметили, что на самом деле показатель госпитализаций превышен не только в областях "красной" зоны. На Винниччине он составляет 131,5, в Киеве – 95,5, Николаевщине – 95, Хмельниччине – 89,1.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 17 марта наблюдался в столице – 68% (норма составляет 65%).

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