На 'красном' Прикарпатье полиция начала проверку 'Буковеля': люди силой прорывались к подъемникам. Видео

В пятницу, 12 марта, в Ивано-Франковской области на территории горнолыжного курорта "Буковель" правоохранители блокировали работу подъемника №2, чтобы не дать людям попасть на трассу.

Отдыхающие, которые уже успели приобрести ски-пассы (пропуска на подъемники), были возмущены происходящим. Они попытались прорваться и начали вырывать ограждения, пишет "Галицкий корреспондент" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На помощь сотрудникам полиции пришло подкрепление, с помощью которого они окончательно заблокировали подъемник. В кассах перестали продавать ски-пассы.

Стало известно, что на территории курорта проводились следственные действия из-за подозрения в несоблюдении карантина в "красной" зоне, куда отнесли Ивано-Франковщину, передает "Интерфакс-Украина".

Один из полицейских сообщил, что все подъемники "Буковеля" могут полностью прекратить работу уже в субботу, 13 марта.

Позже стало известно, что местные власти решили полностью прекратить работу курорта. "Буковель" должен быть закрытым с полуночи 13 марта.

Напомним, на Прикарпатье в четверг, 11 марта, предприниматели из Ивано-Франковской области перекрыли дорогу на "Буковель". Участники акции требовали закрытия курорта и равных условий ведения бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, почему работает горнолыжный курорт Буковель, расположенный в "красной" карантинной зоне.