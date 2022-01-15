В Карпатах при восхождении на Говерлу погиб турист, еще двоих пытаются спасти

В Карпатах при восхождении на Говерлу погиб турист. Еще двоих, которые получили травмы разных степеней тяжести, на данный момент пытаются спасти.

ЧП произошло в субботу, 15 января, около 11 часов дня. Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

По состоянию на 13:30, туриста с травмой ноги спасатели спускали с горы. Ко второму травмированному человеку они еще не добрались, а только туда направлялись.

В то же время, к погибшему отправились работники ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области для проведения следственных действий.

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Поисково-спасательные работы проводят мобильно-оперативная группа ГСЧС, поисково-спасательные отделения поста Заросляк, пгт Ворохта, пгт Верховина, городов Яремче и Ивано-Франковск. Всего к спасению туристов привлечено 28 человек личного состава и 5 единиц техники.

В ГСЧС уточнили, что туристы из города Южный, что в Одесской области. Погибшей оказалась еще одна женщина 1965 года рождения.

По состоянию на 14:40 мужчину 1987 года рождения с травмой ноги спасатели транспортировали в спортивную базу "Заросляк" и передали медикам. В 14:30 травмированную женщину 1989 года рождения, к которой направлялись спасатели, нашли. На данный момент спасатели организовали его сопровождение.

Напомним, в районе горы Драгобрат в Закарпатской области заблудился житель Одессы. Мужчину приютили егери, пока его разыскивали спасатели.

Также в декабре в районе долины Руна заблудились трое мужчин. Одного из них нашли мертвым.

4 января в Карпатах из-за непогоды заблудились туристы из Одессы. Трое мужчин и женщина не прислушались к советам спасателей и вышли в поход.

Летом в Карпатах был найден Алексей Стефанцов, который отстал от группы туристов во время подъема на гору Говерла. На поиски 6-летнего ребенка полиция направила все подразделения по привлечению службы спасателей и волонтеров.