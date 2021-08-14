На Говерле потерялся ребенок, ГСЧС развернула спасательную операцию. Фото и видео

В украинских Карпатах идут поиски мальчика 2015 года рождения, который в субботу, 14 августа, отстал от группы туристов во время подъема на гору Говерла.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, то, что ребенок исчез, заметили около 19:05. В этот момент туристическая группа, состоявшая из шести человек, поднималась из города Коломыя по зеленому маршруту.

Мальчик заблудился в районе поселка Ворохта. По состоянию на 21:40 поиски продолжаются.

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"Для проведения поисковых работ привлечено 16 человек и 4 единицы техники ДСНС и 11 военнослужащих ВСУ. Дополнительно привлечено поисково-спасательное отделение ДСНС города Яремче", – говорится в сообщении спасателей.

Как известно, Говерла является высочайшей горой украинских Карпат и самая высочайшей точкой Украины. Ее высота – 2061 метр над уровнем моря. Она расположена в 17 километрах от границы с Румынией. В целом наивысшей горой Карпат является Герлаховский Штит высотой 2655 метров (территория Словакии).

Как сообщал OBOZREVATEL, на Прикарпатье ранее нашли десятилетнего мальчика, который пропал в селе Старые Куты. Ребенка обнаружили в заброшенном здании в том же селе.