В Черновцах государственный флаг поднят на самом высоком в области 50-метровом флагштоке

Самый высокий на Буковине флагшток высотой 50 метров на День Государственного Флага был открыт в парке "Октябрьский" в Черновцах. На нем был поднят самый большой в регионе флаг Украины размером 9х13 метров. О присоединении Черновцов к другим регионам, где также открываются флагштоки, установленные в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщается на Facebook-странице Черновицкой ОГА.

"Сегодня, в эту историческую минуту, в унисон со всей страной под руководством президента Украины мы гордо поднимаем на самом высоком флагштоке области этот государственный флаг – как символ наших побед, символ нашей непоколебимой воли и веры в свой народ, в свое государство!" – сказал во время поднятия флага Украины председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

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Завтра, 24 августа, на Буковине продолжатся торжественные мероприятия по случаю 30-летия Независимости Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что крупнейший в Украине флаг был поднят в Киеве. Гигантские государственные флаги также зареяли в День Государственного Флага над Одессой, Днепром, Запорожьем и другими городами.

В этот день украинский флаг подняли даже над Москвой.

Праздник государственного флага 23 августа отмечала вся Украина. OBOZREVATEL собрал для своих читателей самые зрелищные фото и видео из разных регионов нашего государства.