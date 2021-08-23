Кличко принял участие в поднятии самого большого государственного флага Украины

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в торжественном поднятии самого большого государственного флага Украины, установленного на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в столице. Церемония состоялась по случаю Дня государственного флага Украины.

"Рад приветствовать всех в День государственного флага Украины! Год назад здесь, на Печерских холмах, мы подняли самый большой и самый высокий украинский флаг, который виден из многих уголков нашего города! Много времени и много усилий нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украина развевался наш государственный флаг – один из главных символов нашей страны. И сегодня этим флагом могут любоваться и днем, и ночью киевляне и гости нашего города", – сказал мэр Киева.

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Он напомнил, что к 30-й годовщине Независимости Украины на флагштоке установили новый тризуб. Конструкция обновленного тризуба, который изготовили на одном из столичных предприятий, – более легкая и оснащена поворотным механизмом.

"И я рад, что мы начали такую добрую традицию, в День флага и в канун Дня независимости собираться в этом красивом месте, вручать паспорта нашей талантливой молодежи и начинать празднование. И для меня честь сегодня поднимать наш государственный флаг вместе с ветеранами АТО/ООС, с нашими защитниками", – сказал Кличко.

Мэр также отметил, что государственный флаг для украинцев – это не просто национальный символ.

"Для нас, украинцев, государственный флаг – это оберег. Оберег для наших защитников, которые отстаивают независимость и территориальную целостность Украины на востоке страны. Оберег для тех, кто боролся за европейский выбор Украины во время Революции Достоинства. Это – оберег для наших талантливых спортсменов, которые представляют Украину на олимпиадах и чемпионатах. Это – символ победы и силы духа, который устанавливают украинские альпинисты, когда покоряют очередную вершину. Посвятив много лет большому спорту, я, как никто, знаю, какую поддержку и волю к победе дает наш желто-синий флаг. Равняемся на наш величественный флаг! Поздравляю всех с Днем государственного флага и с Днем независимости Украины! Слава Украине!" – отметил Виталий Кличко.

В церемонии поднятия флага приняли участие ветераны-защитники Украины, депутаты Киевсовета, представители столичной власти.

Также во время церемонии, уже по традиции, мэр столицы вручил 30 паспортов 16-летним одаренным киевлянам.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко опубликовал поздравление с Днем Независимости для украинцев от федерального канцлера Австрии.