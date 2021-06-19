В Украину идут ливни и жара: синоптики дали прогноз погоды на Троицу

На Троицу в воскресенье, 20 июня, в Украине ожидается жаркая погода. Температура воздуха достигнет +24...+31 градусов, но практически по всей территории пройдут дожди, возможны грозы.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, сухо будет лишь в Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской, Полтавской, Днепропетровской областях и Крыму. А прохладнее всего будет в Одесской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – +24...+26 градусов.

В то же время наиболее жаркая погода установится в Закарпатской, Ривненской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской и Донецкой областях – 28...+30 градусов. В Луганской области ожидается жара до +31 градуса.

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Ветер синоптики прогнозируют восточный, до 7-12 метров в секунду.

В Киеве ожидается сухая и жаркая погода, температура воздуха достигнет отметки в +28...+30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что, согласно ее прогнозу, лето 2021 года не отличится жаркой погодой.

При этом ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида спрогнозировал, что нынешнее лето может быть чрезвычайно жарким: после первой декады июня температура воздуха может достигнуть +40 градусов.