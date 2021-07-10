В "Борисполе" застрял рейс в Батуми: люди ждут почти сутки и не могут забрать багаж. Видео

В международном аэропорту Борисполь уже несколько раз переносили рейс в Батуми, Грузия. Авиакомпания-перевозчик YanAir на связь не выходит, а туристы ждут с 7.30 утра 10 июля и не могут забрать свой багаж.

Об этом сообщили в Telegram Киев Оперативный. Отмечается, что телефоны перевозчика сначала молчали, а позже стали вне зоны доступа (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость ниже).

"Ситуация очень накаляется – пассажиры настроены выйти на взлётную полосу и самостоятельно поискать свой самолёт. Для успокоения граждан на "переговоры" прислали парней из спецподразделения", – отметили в сообщении.

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Авторы подчеркнули, что авиаперевозчик "идет на рекорд", поскольку уже 13,5 часов переноса, багаж пассажирам не отдают, потому что никто не знает, где он. Среди них есть дети.

Напомним, 8 июля в аэропорту Турецкой Антальи застряли украинские туристы. Рейс Qu 8312 Azurair Ukraine на Одессу задержали на 10 часов без объяснения причины. Люди все время находились в аэропорту без воды и еды. Также среди пассажиров были дети.

Также 1 июля украинские туристы не смогли вылететь в Анталию из Борисполя, из-за отсутствующего разрешения со стороны Турции. Всего было перенесено 5 рейсов. Такая же ситуация наблюдалась в Харькове.

В конце июня в Харькове украинские туристы не смогли вылететь в Турцию рейсом авиакомпании SkyUp, так как было продано больше билетов, чем мест в самолете: 210 билетов на 189 мест. Одна из туристов отметила, что им сказали уезжать домой, ведь на борт их не пустят.

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