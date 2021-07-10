В "Борисполе" застрял рейс в Батуми: люди ждут почти сутки и не могут забрать багаж. Видео
В международном аэропорту Борисполь уже несколько раз переносили рейс в Батуми, Грузия. Авиакомпания-перевозчик YanAir на связь не выходит, а туристы ждут с 7.30 утра 10 июля и не могут забрать свой багаж.
Об этом сообщили в Telegram Киев Оперативный. Отмечается, что телефоны перевозчика сначала молчали, а позже стали вне зоны доступа (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость ниже).
"Ситуация очень накаляется – пассажиры настроены выйти на взлётную полосу и самостоятельно поискать свой самолёт. Для успокоения граждан на "переговоры" прислали парней из спецподразделения", – отметили в сообщении.
Авторы подчеркнули, что авиаперевозчик "идет на рекорд", поскольку уже 13,5 часов переноса, багаж пассажирам не отдают, потому что никто не знает, где он. Среди них есть дети.
Напомним, 8 июля в аэропорту Турецкой Антальи застряли украинские туристы. Рейс Qu 8312 Azurair Ukraine на Одессу задержали на 10 часов без объяснения причины. Люди все время находились в аэропорту без воды и еды. Также среди пассажиров были дети.
Также 1 июля украинские туристы не смогли вылететь в Анталию из Борисполя, из-за отсутствующего разрешения со стороны Турции. Всего было перенесено 5 рейсов. Такая же ситуация наблюдалась в Харькове.
В конце июня в Харькове украинские туристы не смогли вылететь в Турцию рейсом авиакомпании SkyUp, так как было продано больше билетов, чем мест в самолете: 210 билетов на 189 мест. Одна из туристов отметила, что им сказали уезжать домой, ведь на борт их не пустят.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Польше 5 июля произошла задержка авиарейса Ryanair по маршруту Познань – Одесса из-за того, что пилот не пропускал пассажиров на борт, выкрикивая, что он "король самолета". Из-за этого 30 украинцев не смогли вовремя вылететь в Украину.
В России пилот регионального авиарейса отказался брать на борт ребенка, который летел на срочную операцию, объяснив отказ тем, что может случиться перегруз.