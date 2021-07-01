В Украине задерживают вылет самолетов в Турцию, туристы застряли в аэропортах. Фото

В четверг, 1 июля, украинские туристы не смогли вылететь в Анталию из Борисполя, из-за отсутствующее разрешение со стороны Турции. Всего было перенесено 5 рейсов. Такая же ситуация наблюдалась в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Борисполь". Так, по состоянию на 8:20, произошли задержки рейсов:

PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 2:00 вылет перенесен на 14:00,

PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30,

PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20,

PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00,

QU 4407 Киев-Анталия а/к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.

Видео дня

Отмечается, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт.

В Харькове люди с 5 утра не могут улететь в Анталию из-за отказать принимать самолет турецкой стороной.

Напомним, что Турция с 1 июля ослабит карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Будет снят комендантский час, который действовал в будни после 22:00 до 5 утра, а также воскресный локдаун.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове туристы не смогли вылететь в Турцию рейсом авиакомпании SkyUp, поскольку было продано больше билетов, чем мест в самолете.