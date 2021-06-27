В Харькове разгорелся скандал в аэропорту: пассажирам не хватило мест в самолете. Видео

В Харькове в ночь на 27 июня украинские туристы не смогли вылететь в Турцию рейсом авиакомпании SkyUp, так как было продано больше билетов, чем мест в самолете: 210 билетов на 189 мест.

Об этом в Instagram сообщила одна из туристок Полина Хоменко. Она отметила, что им сказали уезжать домой, ведь на борт их не пустят.

"Самолет SkyUp улетел. Мы ждем уже минут 40 точно. Директор к нам не выходит, обратную связь никакую не дает, говорит: "Разъезжайтесь по домам. Билетов продано больше, чем есть мест на борту. Мы как-то будем решать этот вопрос, но вы не улетите", – говорила украинка.

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По ее словам, их пообещали отправить следующим рейсом. Также она сообщила, что им сказали написать заявления в SkyUp, где туристы указали, что их не взяли на борт.

Отметим, что рейс должен был вылететь в Анталию в 00:40, но по состоянию на 7 утра люди все еще находились в аэропорту.

Напомним, что самолет SkyUp рейса Киев – Батуми 24 июня из-за ЧП вынуждено вернулся в аэропорт. Люди на борту использовали дополнительный кислород, чтобы дышать.

Как сообщал OBOZREVATEL, туристы массово хлынули в Одессу, дороги замерли в километровых пробках.