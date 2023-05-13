УЗ объявила о задержках поездов из-за ночной атаки врага. Список рейсов

В Украине 13 мая не менее пяти железнодорожных рейсов будут следовать с задержками. Изменения в графике вызваны очередной атакой РФ на нашу страну минувшей ночью.

Видео дня

Об этом сообщила в Telegram пресс-служба "Укрзализниці". Отмечается, что существенная задержка ожидается на следующих рейсах:

– №38/36 Ужгород, Перемышль – Одесса;

– №119 Запорожье – Львов;

– №139 Киев – Каменец-Подольский;

– 85/233 Покровск, Днепр – Львов;

– №716 Перемышль – Киев.

Напомним: в ночь на 13 мая оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Около 03:30 взрывы были слышны на Киевщине, а ближе к пяти утра – на Хмельнитчине и якобы Львовщине.

В КОВА сообщили о работе ПВО, тогда как власти Хмельницкой области указали на вероятность вражеского прилета. Между тем, во Львовской области опровергли информацию о взрывах в регионе, похожие звуки были эхом работы ПВО в другом регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на регулярные рейсы в Донецкую область – впервые с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Рейсы в Покровск будут осуществляться из Киева и Львова;

– также с 24 апреля 2023 года УЗ запустила новый беспересадочный вагон сообщением Вена – Чоп – Вена (Австрия), с остановкой в Будапеште (Венгрия). Стоимость билета составляет 1730 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!