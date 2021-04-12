Лікар про колег-супротивників вакцинації в Україні: звільняти під три чорти

Медичних працівників і викладачів вузів, які виступають проти вакцинації від коронавірусу і відмовляють від щеплень, слід позбавляти ліцензії і звільняти.

Таку заяву в коментарі OBOZREVATEL зробив лікар-епідеміолог, засновник NEGIC, голова ГО " Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін. "Якщо ти не віриш у вакцинацію – будь ласка, клади диплом на стіл і пішов геть, іди двірником працювати, якщо ти боїшся вакцинуватися", – сказав він.

Медик навів приклад і розповів про "цікавий факт". За його словами, в Національному медуніверситеті імені Богомольця "викладачі масово відмовляються вакцинуватися".

"Це ті люди, які викладають студентам медицину. Якщо вони своїм прикладом відмовляються вакцинуватися, то взагалі під три чорти їх потрібно звільняти. Це ж не діло, що в XXI столітті в суспільстві навіть серед професорсько-викладацького складу досі виникає питання, чи потрібна вакцинація, чи ні", – наголосив він.

Александрін додав, що жорсткі заходи повинні застосовуватися і до медпрацівників, які відмовляються вакцинуватися і відмовляють від щеплення своїх пацієнтів.

"Я б тільки так і вчиняв. Якби дізнавався, що хоча б один медичний працівник когось відмовляє від вакцинопрофілактики, будь ласка – ліквідується ліцензія і до побачення", – заявив лікар.

Александрін зауважив, що такі заходи необхідно вживати, незважаючи на гостру нестачу медперсоналу в умовах боротьби з епідемією коронавірусу.

"Багато хто говорить: у нас і так лікувати нікому. Краще вже нехай нікому, ніж ось так. Чим такі люди, у яких відсутнє поняття доказовості, лікуватимуть в нашій країні будь-кого і тим більше готувати нове покоління медичних працівників".

Коментуючи факти відмови від вакцинації медпрацівників, які перехворіли на коронавірус і у яких є досить високий титр антитіл, Александрін заявив, що це не може бути приводом для відмови від щеплення.

"Я в січні перехворів ковідом, а в березні я зробив собі першу дозу вакцини CoviShield. Титр антитіл перед вакцинацією був 12,5 – досить високий. Але протипоказанням для тих, хто перехворів на ковід, вакцинопрофілактика не є. Якщо є можливість, то потрібно робити", – повідомив медик.

Він додав, що вакцинація необхідна ще й тому, що на території України циркулюють всі штами COVID -19. "Я не знаю, яким штамом я перехворів. Якщо я перехворів уханьським штамом, після цього я відразу ж можу захворіти тим же британським штамом. Я не готовий хворіти повторно", – сказав він.

Як писав OBOZREVATEL, в Офісі президента запевнили, що в квітні темпи вакцинації в Україні повинні прискоритися. Очікується нова партія вакцин від коронавірусу Pfizer в обсязі 10 мільйонів доз.