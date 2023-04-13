'Услышал весь мир': раскрыта тайна записи знаменитой фразы о российском военном корабле

Знаменитую фразу о "русском военном корабле" произнес военнослужащий Государственной пограничной службы Украины. Ее запись была сделана на материковой Украине, в городе Вилково Одесской области, в 50 км от острова Змеиный.

Видео дня

Об этом говорится в сюжете ТСН. Личность автора "послания" к оккупантам до сих пор не раскрывают из соображений безопасности, сейчас он продолжает защищать Украину. Его коллеги говорят, что он очень скромный (видео размещено внизу новости).

"Наши военнослужащие слышали все, что происходит по радиопереговорам наших ребят с находившимися вокруг острова кораблями и катерами РФ. Сделали эту запись... Сначала Украина, а потом и весь мир услышал отношение защитников к российской агрессии", – рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Изначально автором обращения к "русскому военному кораблю" называли морпеха Романа Грибова, он даже участвовал в спецпогашении марки на эту тему в первый день ее продажи.

Но позже выяснилось, что слова "Русский военный корабль, иди на**й" произнес украинский пограничник, поскольку только военные ГПСУ имели доступ к каналу радиопереговоров на пограничной заставе острова Змеиный.

"Официально ни ВСУ, ни Госпогранслужба не могли называть автора фразы, потому что находившиеся на острове военнослужащие фактически были в плену. И это угрожало жизни, россияне активно искали, кто был автором слов", – объяснил Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 февраля 2022 года к Змеиному подошли два военных корабля РФ, крейсер "Москва" и патрульный корвет "Василий Быков", которые предложили находившимся на острове бойцам Измаильского пограничного отряда сдаться, но украинцы отказались, указав врагу "нецензурный" курс.

– Через несколько дней стало известно, 13 защитников Змеиного живы – они попали в плен.

– Фразу "Русский военный корабль – иди н**уй" увековечили в песне. Клип стал вирусным.

– Первую марку "Русский военный корабль" продали на аукционе за 5 млн грн. Средства пошли на армию. Всего было продано около 700 тыс. марок.

– Сразу после выпуска марок в Киеве образовалась огромная очередь у Главпочтамта. В "Укрпочте" пошутили, что новая марка для киевлян более желанна, чем последняя модель "айфона".

– На ebay украинскую почтовую марку "Русский военный корабль иди..." продавали по цене от 40 до 2000 долларов. Ее цена в Украине стартовала от 23 грн.