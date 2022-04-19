Марку с русским военным кораблем на ebay продают за $2 тысячи: в Украине она стоит 23 грн

На международной торговой площадке ebay украинскую почтовую марку "Русский военный корабль иди на ..." продают по цене от 40 до 2000 долларов. При этом украинцы могут купить такую марку в отделении "Укрпочты" за 23 грн.

Согласно информации на сайте ebay, на площадке разместили десятки объявлений о продаже почтовой марки. Всего "Укрпочта" выпустит 1 млн таких марок, за первые пять дней продаже уже продано 500 тыс. марок. Дополнительный тираж не планируется для того, чтобы сохранить ценность.

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"Укрпочта" при этом на своем сайте указала, что не поддерживает перепродажу марок или выставление их на аукцион (кроме аукциона Prozorro). Марку выпустили после того, как украинским Вооруженным силам удалось поразить ракетными ударами флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Именно он вначале полномасштабного вторжения в Украине услышал от пограничников о. Змеиный фразу "Русский военный корабль иди на...". Это стало ответом на призыв россиян сдаться в плен.

"Укрпочта" хочет, чтобы марки достались как можно большему количеству людей. Для этого вводятся ограничения:

с 18 апреля купить в одни руки можно не более 5 листов марок, то есть 6 штук, номинал не имеет значения;

отменяются все заказы в интернет-магазине, некоторые из них были более чем на 30 тыс. марок.

Марки "Русский военный корабль, иди..." продаются в большинстве областных центров Украины. При этом марки для Херсона, Крыма, Донецка и Луганска остались в резерве.

"У нас уже есть идеи, готовим новые выпуски, но пока просим сохранять холодный разум при покупке марок с кораблем. Пусть они достанутся как можно большему числу людей, а не как можно больше марок одному человеку", – заявили в "Укрпочте".

Как сообщал OBOZREVATEL, сразу после выпуска марок люди в Киеве выстроились в огромную очередь у Главпочтамта. В "Укрпочте" уже пошутили, что новая марка, судя по количеству людей в очереди, для киевлян более желанна, чем последняя модель iPhone.