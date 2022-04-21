Марку с русским военным кораблем больше не продают на почте

"Укрпочта" остановила продажи почтовой марки "Русский военный корабль, иди..." в своих отделениях. Купить марку еще можно в интернет-магазине.

Однако и в онлайн-продаже марок остается не так много – 100 тыс. штук. Продано уже 700 тыс. из миллионного тиража, сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Уже продано около 700 тыс. марок и продажи марки в наших отделениях закончены! Пожалуйста, не нужно занимать очереди. Единственное исключение – это отделение на Майдане в Киеве. Там с 13:00 сегодня (21 апреля. – Ред.) будут продаваться марки тем 1500+ клиентам, кто вчера не смог их получить и записался в список", – заявил Смелянский.

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На покупки в интернет-магазине есть ограничения:

с 21 апреля купить марки могут те, кто сделал заказы в первые дни;

новые заказы будут приниматься с 22 апреля;

на один заказ не может приходиться больше двух листов марок (12 штук независимо от номинала).

Остаток тиража будет использованы для официальных делегаций, музейных фондов, международных обязательств Украины и для филателистических абонементов. При этом марки для Херсона, Крыма, Донецка и Луганска остались в резерве.

"Также каждый работник "Укрпочты" сможет получить 1 марку. Небольшая часть будет выделена в поддержку маркетинговых акций с украинскими производителями и предпринимателями", – добавил Смелянский.

Он также напомнил, что дополнительного тиража марки "Русский военный корабль, иди..." не будет. Серия, тем не менее, будет продолжена.

"Мы нашли выход, как именно эта серия с кораблем будет продолжена. Поэтому ждите сообщения в начале следующей недели, как только мы подпишем все технические моменты", – анонсировал глава "Укрпочты".

Как сообщал OBOZREVATEL, на международной торговой площадке ebay украинскую почтовую марку "Русский военный корабль иди..." продают по цене от 40 до 2000 долларов. При этом цена марки в Украине стартует от 23 грн. "Укрпочта" указала, что не поддерживает перепродажу марок или выставление их на аукцион (кроме аукциона Prozorro).

Из-за высокой активности перекупщиков "Укрпочта" уже вводила ограничения на продажу марки. С 18 апреля купить в одни руки можно не более 5 листов марок, были отменены все заказы в интернет-магазине, некоторые из них были более чем на 30 тыс. марок.

Марку выпустили сразу после того, как украинским Вооруженным силам удалось поразить ракетными ударами флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Хотя эскиз был разработан еще до этого события.

Сразу после выпуска марок люди в Киеве выстроились в огромную очередь у Главпочтамта. В "Укрпочте" уже пошутили, что новая марка, судя по количеству людей в очереди, для киевлян более желанна, чем последняя модель iPhone.