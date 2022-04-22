Марку "Русский военный корабль иди ..." продали на аукционе за 5 млн грн

На благотворительном аукционе от системы закупок Prozorro.Продажі марку "Русский военный корабль иди …" продали за 5 млн грн. Средства пойдут на армию.⠀

"Это значит, что сегодня наша армия получила большую сумму помощи. В конце концов, именно благодаря подвигам ВСУ, марка приобрела такую популярность и смогла собрать миллионы. Благодарим участников аукциона и особенно победителя, который боролся за комплект с автографом до последнего. Эти усилия были не напрасны", – сообщает пресс-служба Укрпочты 22 апреля.

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Ранее сообщалось, что из-за ажиотажа вокруг почтовой марки "Русский военный корабль, иди..." Укрпочта ввела ограничения на ее продажу. Также в компании сообщили, что нынешний тираж допечатываться уже не будет, чтобы сохранить историческую ценность каждой марки.

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты". Некоторые люди начинают продавать купленное по спекулятивным ценам. К примеру, на Ebay уже можно купить конверт с маркой за 1 тыс. долл.

"Прошло 5 дней с момента запуска почтовой марки с кораблем, а уже продано около полумиллиона экземпляров. Тираж составлял 1 млн, и допечатывать его мы не планируем. Так что каждая марка сохранит свою историческую ценность", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Укрпочта остановила продажи почтовой марки "Русский военный корабль, иди..." в своих отделениях. Купить марку еще можно в интернет-магазине.