В Украине за почтовой маркой 'Русский военный корабль, иди на***' выстроилась огромная очередь. Фото

В Киеве люди выстроились в огромную очередь, чтобы купить новую марку с легендарной фразой защитников острова Змеиный "Русский корабль, иди нах*й". В "Укрпочте" уже пошутили: новая марка, судя по количеству людей в очереди, для киевлян более желанна, чем последняя модель IPhone.

Фото очереди показали сотрудники "Укрпочты". Те, кто уже приобрел желанные марки, хвастаются покупкой в сети.

В Киеве возле "Укрпочты" на Майдане Независимости киевляне выстроились в огромную очередь. Они ожидают возможности купить новую марку с легендарной фразой защитников острова Змеиный: "Русский корабль, иди на*уй".

"Пожалуй, впервые в истории, когда очередь за почтовой маркой больше, чем за айфоном", - пошутили сотрудники "Укрпочты", опубликовавшие фото собравшихся киевлян.

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"Оно того стоит!" - отметил экс-депутат Борислав Береза, также показав очередь и опубликовав фото "трофея" - тех марок, которыми сейчас просто обязан владеть любой украинец.

Напомним, на выпущенной "Укрпочтой" накануне марке с фразой о российском корабле изображен крейсер "Москва", подбитый в Черном море. И на этом останавливаться государственная компания не собирается.

Гендиректор "Укрпочты" уже анонсировал марки с "портретами" после успеха с российским кораблем. В комментариях Игорю Смелянскому уже подбрасывают идеи для "пророческих" марок: повесившийся Путин или пылающая Москва.