Украинцы пожелали Зеленскому ума и ответственности: видео с поздравлениями

Жители Киева поздравили президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения.

Люди откликнулись на просьбу OBOZREVATEL пожелать чего-то главе государства. И самым частым было пожелание здоровья (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом одна пенсионерка отметила, что сам Зеленский здоровый, а о здоровье граждан не заботится.

Также украинцы желали президенту ума, ответственности, смелости в принятии государственных решений, и чтобы больше защищал интересы страны.

"А в Украине чтобы был мир и чтобы эти коммуналки не росли, потому что уже сил нету платить", – подчеркнула женщина.

Парень пожелал, чтобы Зеленский занимался тем, что ему "больше нравилось и лучше выходило".

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