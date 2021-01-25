Украинцы пожелали Зеленскому ума и ответственности: видео с поздравлениями
Жители Киева поздравили президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения.
Люди откликнулись на просьбу OBOZREVATEL пожелать чего-то главе государства. И самым частым было пожелание здоровья (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
При этом одна пенсионерка отметила, что сам Зеленский здоровый, а о здоровье граждан не заботится.
Также украинцы желали президенту ума, ответственности, смелости в принятии государственных решений, и чтобы больше защищал интересы страны.
"А в Украине чтобы был мир и чтобы эти коммуналки не росли, потому что уже сил нету платить", – подчеркнула женщина.
Парень пожелал, чтобы Зеленский занимался тем, что ему "больше нравилось и лучше выходило".
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 января Зеленский отмечает день рождения: президенту исполнилось 43 года.
Офис президента опубликовал свое видео с поздравлениями президента от украинцев с разных регионов страны.
Первая леди Елена Зеленская трогательно поздравила любимого с днем рождения.
Также OBOZREVATEL показал, как менялся Зеленский с годами.