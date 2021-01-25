От КВНщика до президента: как менялся Владимир Зеленский за 43 года

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 января, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 43 года.

Так, до победы на выборах в 2019 году Зеленский уже был одним из самых популярных и успешных людей в стране. Большинство отождествляло будущего гаранта Конституции с юмором и шоу-бизнесом. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как менялся Владимир: начиная с периода КВН и до нынешнего времени.

Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог в семье профессора кибернетики. В детстве прожил с родителями четыре года в Монголии, в городе Эрдэнэт, где работал его отец.

После возвращения семейства в Украину, Владимир сразу же начал активно интересоваться творческой деятельностью, играл в театре миниатюр "Беспризорник", а после поступления в университет стал участником местной команды КВН "Запорожье-Кривой Рог-Транзит".

В 1997 году Зеленский вместе с друзьями создали собственную команду, дав ей название "95-й квартал". Владимир был автором большинства номеров и капитаном. Команда стала победителем Украинской национальной лиги и сумела завоевать любовь зрителя в Высшей лиге Александра Маслякова.

После прекращения сотрудничества с Масляковым в 2003 году Зеленским заинтересовались на телевидении. Телеканал "1+1" вышел на талантливых ребят с предложением сделать целую передачу, в которую входили бы лучшие номера. Так команда КВН была преобразована в студию "Квартал 95", руководителем и владельцем которой стал Владимир.

В 2005 году под эгидой студии была создана сатирическая программа "Вечерний квартал", которая транслировалась на нескольких топовых украинских телеканалах. К другим успешным проектам студии "Квартал 95" можно отнести юмористическое шоу "Рассмеши комика" (2011), а также передачу "Лига смеха" (2014).

В 2015 году студия "Квартал 95" выпустила для украинских зрителей новый фильм в жанре политической комедии, в котором острой сатире подверглись многие фигуры украинского полит-бомонда. Сериал о политике получил название "Слуга народа", а Владимир сыграл в нем президента Украины.

1 января 2019 года Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины на выборах, которые проходили в марте. 21 января Владимир официально зарегистрировался, как кандидат на пост главы государства.

31 марта 2019 года Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов, и Петр Порошенко (15,95%) прошли во второй тур, оставив позади своих конкурентов. Выборы сопровождались провокационными речами и роликами. 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины, в котором победу одержал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первая леди Елена Зеленская рассказала, как ее муж Владимир Зеленский изменился за время президентства.