Зеленский отмечает день рождения: президенту исполнилось 43 года. Фото

В понедельник, 25 января, шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года.

Зеленский является самым молодым главой государства. Он родился в 1978 году в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге он закончил гимназию No95. Позже поступил в экономический институт в родном городе, который закончил по специальности "юриспруденция".

Свою первую КВН-команду Владимир Зеленский создал еще учась в гимназии. Позже играл в команде "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". В 1998-м году Владимир Зеленский создал команду "95 квартал". Команда успешно выступала с 1998-го по 2003-й год, но в итоге из-за конфликта с организаторами и владельцами КВН покинула клуб. В 2005-м году созданное Зеленским шоу "Вечерний квартал" дебютировало в эфире телеканала "Интер".

Владимир Зеленский принимал участие в первом сезоне украинского проекта "Танці з зірками", который вышел в эфир в 2006-м году. С 2010-го по 2012-й год занимал пост генерального продюсера канала "Интер".

Владимир Зеленский женат. Его жена – Елена Зеленская. Семейная пара воспитывает дочь Александру и сына Кирилла.

По завершению первого тура выборов, 4 апреля 2019-го года ЦИК Украины обработал 100% голосов. В результате, Владимир Зеленский занял первое место в первом туре, получив 30,24% голосов. По результатам второго тура выборов Владимир Зеленский набрал 73,22% от общего числа голосов и одержал победу над Петром Порошенко. Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019-го года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Музей космонавтики имени Сергей Королева, который расположен в Житомире. Приглашение глава государства опубликовал в Twitter, добавив в него пост миллиардера о его встрече с родственниками Королева.