В ОП показали, как украинцы поздравляют Зеленского с днем рождения. Видео

Офис президента Украины опубликовал видео с поздравлениями главы государства Владимира Зеленского с днем его рождения от украинцев с разных регионов страны.

Ролик появился в Telegram ОП. В Офисе отметили, что присоединяются к поздравлениям от людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, Зеленского поздравили врач Черкасского областного онкологического диспансера Роман Морару-Бурлеску, студент Восточноукраинского национального университета им. Даля, освобожденный из плена террористов на Донбассе, девушка из Одессы, многодетная мать из Житомирской области, представители христианской церкви "Отчий Дом" и другие.

Президенту пожелали здоровья, сил и вдохновения, а также "верной команды, которая всегда будет опорой для него".

"Надеемся, что ваши усилия не будут напрасными и скоро в Украине наступит мир", – говорится в поздравлении.

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