Украинцам показали раритетную марку с гетманом Мазепой из Великобритании

В cередине ХХ века, когда советская пропаганда боролась со всеми упоминаниями об украинской государственности, в Великобритании была напечатана марка, посвященная гетману Войска Запорожского Ивану Мазепе.

Ее фотографией поделились на странице паблика History Uk raine в Twitter. Авторы сообщения отметили, что она датирована 1959 годом.

На марке изображен портрет выдающегося украинца, украинский трезубец, герб семьи Мазепы, а также символическая подпись.

"Волю Украине. Иван Мазепа. Гетман Украины. 1689 – 1709. 1959. Ассоциация украинцев в Великобритании", – отмечалось в ней.

Напомним, ранее украинцам рассказали о трех главных женщинах в жизни гетмана Мазепы. При этом в браке он был только раз, а любил всю жизнь одну избранницу (и это была не его законная жена).

Также стало известно, что Мазепа попал в список семи исторических персон, в свое время владевшими несметными сокровищами, которые не удалось отыскать и по сей день. Кроме него, такие были у гетманов Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницкого и полковника Павла Полуботка.

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