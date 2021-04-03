Украинцам рассказали о трех историях любви гетмана Мазепы

Украинский гетман Иван Мазепа имел в своей жизни три больших любви. При этом женат он был только раз.

Об истории его отношений с женщинами написали "Украинки". В частности, речь идет о любовнице, жене пана Фальбовского, законной жене Анне Фридрикевич и крестнице Мазепы, в которую он был влюблен до конца жизни, Мотре Кочубей.

Мазепе приписывали не одну любовницу, среди которых была даже влиятельная вдова Анна Дольская, родственница польского короля. Но именно связь с женой польского шляхтича Фальбовского стала не просто скандалом, но и сюжетом для поэм самых известных писателей.

Во время службы при польском дворе короля Иоанна-Казимира молодой Мазепа, который исповедовал православие, устроил драку из-за оскорбления со стороны таких же слуг – ярых католиков. За это его отлучили от двора и отправили к матери на Волынь – дабы обдумать свое поведение.

Вернувшись домой, он с визитом вежливости зашел для знакомства в соседское поместье пана Фальбовского. Старого шляхтича знала вся знатная Волынь и завидовала не только его богатству, но и потому, что у него молодая красивая жена.

Ее имя история не сохранила, но любовная история с ней едва не стоила Мазепе репутации. Он зачастил к Фальбовским, а со временем не стеснялся наведываться в их дом и в отсутствие хозяина. В конце-концов старый шляхтич таки поймал любовников с поличным.

По преданию, Фальбовский велел слугам привязать Мазепу так, как его поймали, – голым, – к лошади и на ней выпустить в люди. Так тогда еще будущий казацкий гетман проехал не одно волынское село, пока люди не пожалели его и не сняли с лошади.

Историки же утверждают, что на самом деле этот факт немного преувеличен, и старый Фальбовский ограничился лишь ссорой, но среди вельмож и при дворе из мести рассказывал именно о таком наказании для предателя.

Позже этот эпизод был описан в трех литературных произведениях – в "Истории Карла XII" Вольтера, в поэме "Мазепа" Байрона и в одноименной поэме Гюго.

До 30 лет Мазепа вел холостяцкую жизнь. Но после достижения этого возраста таки официально женился на дочери белоцерковского полковника Половца. Она была вдовой, значительно старше Ивана, и растила двоих детей от первого брака.

Мазепа относился к женщине с искренним уважением, ее сына и дочь усыновил, но все понимали, что брак с немолодой и не очень красивой Анной – скорее, расчет, чем неистовая любовь.

К тому же, стремительная карьера будущего гетмана, которая началась именно после этой женитьбы, вызвала много сплетен и похожих выводов. Ведь Иван, благодаря тестю и его знакомствам, быстро вошел в круг тогдашнего гетмана правобережья Петра Дорошенко и завоевывал "позиции" среди казацких лидеров.

По некоторым источникам, жена не разделяла амбиций Мазепы – ей хотелось семейного уюта, а не вечных военных походов мужа. Она очень мечтала о совместных детях и даже родила Ивану сына, впрочем он умер еще младенцем, а Мазепа так и остался без родных по крови потомков.

Однако к детям Фридрикевич он относился, как к своим. Из пасынка вырастил достойного сотника и отписал ему несколько сел. Падчерице подобрал выгодную партию – сына состоятельного полковника Михаила Громыко.

В итоге щедрость Мазепы к приемным детям оказалась вполне оправданной и правильной: за 20 лет брака с Анной он приумножил и свое, и ее состояние до невероятных по тем меркам размеров: был владельцем почти 20 тысяч дворов в Украине и более 4 тысяч дворов на юге России. Когда жена умерла, Мазепа стал одним из самых богатых вдовцов того времени.

Эта любовь стала для Мазепы поздней, но искренней. К тому же, она была взаимной. Но на пути счастливой жизни пары встал тот факт, что Мотря была крестницей исторического деятеля, к тому же втрое моложе. Мужчина влюбился в девушку, когда ей исполнилось 16, а ему было уже 65.

Мазепа просил ее отца Василия Кочубея – своего кума и генерального судью – благословить их брак, обращался к церкви за разрешением. Но по религиозным канонам крестные родители и крестники не имеют права жениться.

Кочубей мог бы не считаться с официальными статусами, однако его жена устроила скандал и назвала Мазепу чуть ли не извращенцем, а дочь блудницей, запретив ей даже видеться с гетманом.

Впрочем, Мотря все же убежала к Мазепе, несмотря на осуждение и запреты. Но он сразу же отправил любимую обратно к родителям девственницей.

"Иначе поступить не мог, потому что Кочубеи по всем мире провозгласили бы: же взял у нас дочь насильно и держит у себя вместо наложницы", – пояснил он в своем письме.

Мазепа признался, что если бы Мотря осталась хоть на ночь, то он не удержался бы – они начали бы жить как супруги. Несмотря на все, гетман любил Мотрю до конца своих дней, писал ей нежные письма и передавал подарки.

"Мое сердце, мой цвет розовый! Сердечно о том переживаю, что далеко от меня едешь, а я не могу глазок твоих и личика беленького увидеть, через это письмецо кланяюсь, всю тебя целую любезно... Гостинца-книжечку и обручик бриллиантовый прошу тебя благодарно принять, а меня в любви своей непременно прятать, прежде чем даст Бог с лучшим поздравлю. По тому целую уста коралловые, ручки беленькие и все прелести тельца беленького, моя любимая", – писал он в письме к девушке.

Мотря долго не могла смириться с тем, что никогда не будет с Мазепой: она плакала, отказывалась есть, выходить в люди. Кочубеи были уверены, что на ней чары: мол, Мазепа попросил у девушки локон волос, а она ему передавала свою рубашку – следовательно, приворожена.

Из-за этого отец любимой Мазепы затаил зло и силой выдал Мотрю замуж за своего полкового судью. На собственного же кума он несколько лет писал доносы, за что и поплатился. Так, Кочубея с зятем после очередного заговора против гетмана схватили: первого казнили, а второго отправили в Сибирь.

Мотря, убитая двойным горем, по разным данным то ли стала монахиней и умерла в глубокой старости, то ли сошла с ума и покончила с собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети назвали семь исторических персон,которые в свое время владели многими сокровищами, которые не удалось отыскать и по сей день. В список, среди прочих, попали украинские гетманы Петро Сагайдачный, Богдан Хмельницкий, Павел Полуботок и Иван Мазепа.