Историки нашли репортаж о Голодоморе в газете США. Фото

Трагедия гибели миллионов украинцев от устроенного Москвой Голодомора 1932-1933 годов активно обсуждалась на Западе и о ней даже писала американская пресса.

Фото одного из таких репортажей обнародовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Авторы отметили, что это – газета Chicago American за 1935 год.

Материалы о геноциде, который организовала советская власть, были подкреплены жуткими фото голодных людей и жертв страшного преступления.

Заголовки статей на полосе имеют следующее содержание: "Г олод, отчаяние, смерть в Украине. Агония", "Советские голодающие рассказывают собственные истории. Вынуждены есть собак", "Пешки трагедии в Украине".

Страшные доказательства одного из самых кровавых преступлений сталинского режима глубоко поразили пользователей микроблога, и они выразили свои переживания в комментариях под сообщением.

"Ужасное преступление против человечества", "Кто еще хочет пломбира советского?", "И на Кавказе, и в Казахстане даже морили голодом именно украинцев. Мокши сотнями лет истребляют все вокруг себя", – возмутились люди.

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