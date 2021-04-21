Историки нашли репортаж о Голодоморе в газете США. Фото
Трагедия гибели миллионов украинцев от устроенного Москвой Голодомора 1932-1933 годов активно обсуждалась на Западе и о ней даже писала американская пресса.
Фото одного из таких репортажей обнародовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. Авторы отметили, что это – газета Chicago American за 1935 год.
Материалы о геноциде, который организовала советская власть, были подкреплены жуткими фото голодных людей и жертв страшного преступления.
Заголовки статей на полосе имеют следующее содержание: "Г олод, отчаяние, смерть в Украине. Агония", "Советские голодающие рассказывают собственные истории. Вынуждены есть собак", "Пешки трагедии в Украине".
Страшные доказательства одного из самых кровавых преступлений сталинского режима глубоко поразили пользователей микроблога, и они выразили свои переживания в комментариях под сообщением.
"Ужасное преступление против человечества", "Кто еще хочет пломбира советского?", "И на Кавказе, и в Казахстане даже морили голодом именно украинцев. Мокши сотнями лет истребляют все вокруг себя", – возмутились люди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети обнародовали фотографию с доказательством жутких последствий Голодомора в Украине в 1932-1933 годах. В кадре запечатлено вымершее село на Харьковщине.
Также украинцам показали копию советского документа о "черных досках". На них во время Голодомора заносили села, чьи колхозы якобы не справлялись с установленными нормами.
Кроме того, в интернете распространили советский документ с жуткими свидетельствам жертв Голодомора в Украине о последствиях этого геноцида. В приписке власть СССР признавала, что украинцы были недовольны ее действиями.