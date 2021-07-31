Украинские спасатели провели первые сбросы воды на горящие леса в Турции

Авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям начала тушить лесные пожары в Турции. Два самолета Ан-32П прибыли в страну 30 июля, чтобы помочь в борьбе со стихией.

Об этом сообщается на странице ГСЧС в Facebook. По данным ведомства, с 19:30 до 20:30 осуществлен сброс около 16 тонн воды.

Украинская авиация работала в горных районах вблизи города Анталья. 31 июля она продолжит помогать в ликвидации пожаров.

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"Вечером 30 июля, с 19:30 до 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила в помощь Турции для ликвидации лесных пожаров, совершили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах Антальи", – сказано в сообщении.

Напомним, что 30 июля Украина направила в Турцию два самолета и 14 спасателей с опытом работы в горных районах. Ранее специалисты участвовали в тушение лесных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, лесные пожары 29 июля вплотную подошли к турецким курортным городам, но в некоторых огонь удалось потушить. Стихия охватила несколько провинций и унесла жизни минимум четырех человек, еще более 60 пострадали.

Стоит отметить, что пожары в стране бушуют уже не первый день.