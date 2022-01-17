Украинские полярники рассказали о последствиях извержения вулкана в Тихом океане: волны дошли до Антарктиды
Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" зафиксировали волны, вызванные подводным извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай, возле Королевства Тонга в Тихом океане. Расстояние от него до Антарктиды составляет 7800 км.
Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра в Facebook. В частности, метеоролог Александр Надточий отметил, что волна дошла до Антарктиды высотой 60 см, и это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом.
По его словам, это отражено на самописце, фиксирующем изменения приливных течений океана. Необычные колебания вод заметили и сами полярники, которые в то время как раз продолжали откапывать от снега дорожку на причал Jetty.
Кроме того, были зафиксированы "прыжки" атмосферного давления. Кстати, такие же атмосферные изменения были зарегистрированы и в Украине, и даже на Аляске.
Напомним: мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай произошло в южной части Тихого океана. Пепел выбросило вверх на высоту более 20 км. Силу извержения вулкана предварительно оценивают как максимальную – 5 баллов. Оно сопровождалось землетрясениями магнитудой 5-5,8 и цунами. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.
Как сообщал OBOZREVATEL:
извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай в районе островов Полинезии 15 января привело к серии цунами. Прежде сильные волны накрыли побережье государства-архипелага Тонга, впоследствии такая же участь постигла Японию ;
ранее в Африке начал извергаться один из самых активных вулканов в мире Ньирагонго. Он расположен на востоке Демократической Республики Конго. Геологи фиксировали в этом районе огромные облака черного дыма и вулканического пепла.