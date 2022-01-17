Украинские полярники рассказали о последствиях извержения вулкана в Тихом океане: волны дошли до Антарктиды

Марина Погорилко
Общество
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Волны от извержения вулкана в Тихом океане дошли до Антарктиды.

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" зафиксировали волны, вызванные подводным извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай, возле Королевства Тонга в Тихом океане. Расстояние от него до Антарктиды составляет 7800 км.

Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра в Facebook. В частности, метеоролог Александр Надточий отметил, что волна дошла до Антарктиды высотой 60 см, и это с учетом того, что акватории покрыты сплошным льдом.

Расстояние от вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай до Антарктиды составляет 7800 км.
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По его словам, это отражено на самописце, фиксирующем изменения приливных течений океана. Необычные колебания вод заметили и сами полярники, которые в то время как раз продолжали откапывать от снега дорожку на причал Jetty.

Самописец зафиксировал волны от извержения вулкана

Кроме того, были зафиксированы "прыжки" атмосферного давления. Кстати, такие же атмосферные изменения были зарегистрированы и в Украине, и даже на Аляске.

Также были зафиксированы "прыжки" атмосферного давления

Напомним: мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай произошло в южной части Тихого океана. Пепел выбросило вверх на высоту более 20 км. Силу извержения вулкана предварительно оценивают как максимальную – 5 баллов. Оно сопровождалось землетрясениями магнитудой 5-5,8 и цунами. Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай в районе островов Полинезии 15 января привело к серии цунами. Прежде сильные волны накрыли побережье государства-архипелага Тонга, впоследствии такая же участь постигла Японию ;

  • ранее в Африке начал извергаться один из самых активных вулканов в мире Ньирагонго. Он расположен на востоке Демократической Республики Конго. Геологи фиксировали в этом районе огромные облака черного дыма и вулканического пепла.

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