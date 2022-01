В Тихом океане произошло мощное извержение подводного вулкана. Кадры со спутника

В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Он расположен в районе островов Полинезии.

Извержение длилось примерно восемь минут, пишет RNZ со ссылкой на геологическую службу Тонги. Эта страна ближе всего расположена к вулкану (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Вулкан выбросил на высоту 20 км столб пепла диаметром около 5 км.

Видео дня

Из-за извержения на архипелаге объявили предупреждение о цунами. Побережье островов накрыли волны высотой более метра.

Также частично затопило Нукуалофу – столицу Тонги. В связи с этим пришлось эвакуировать короля Тупоу VI из его резиденции.

Сообщений о жертвах или разрушениях не поступало.

This family were in church. They’d just finish having choir practice and the tsunami hit 😩❤️🇹🇴 pic.twitter.com/DLLFRJ9BAc — KNOWKNEE (@JohnnyTeisi) January 15, 2022

Также были опубликованы кадры со спутников, которые зафиксировали извержение:

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6 — Wonder of Science (@wonderofscience) January 15, 2022

