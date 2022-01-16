Побережье Японии накрыло цунами после мощного извержения подводного вулкана. Видео

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай в районе островов Полинезии 15 января привело к серии цунами. В первую очередь сильные волны накрыли побережье государства-архипелага Тонга, впоследствии такое же участие постигло Японию.

Это произошло вдоль прибережных районов от Тохоку до Окинавы всего через несколько минут после обнародованного метеорологами предупреждения об опасности, сообщает Japan Times. Само массивное подводное извержение вулкана было настолько мощным, что его зафиксировали по всему миру (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Метеорологическое агентство Японии вечером в субботу заявило о вероятности незначительных изменений уровня моря, но исключило разрушительное цунами, отметив, что признаков этому нет.

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Когда агентство выпустило предупреждение об опасности для японских островов Амами и Токара в Тихом океане, в некоторых районах волны высотой более метра уже накрыли морское побережье. По данным специалистов, их могли внезапно усилить изменения атмосферного давления на обширных территориях, вызванные извержением.

Правительство начало эвакуацию населения в восьми префектурах – там покинуть дома призвали около 230 тыс. человек.

Десять лодок перевернулись в префектуре Коти возле острова Сикоку на юге страны, а авиакомпания Japan Airlines отменила 27 рейсов в аэропортах. В нескольких районах были задержки с железнодорожным и почтовым сообщением, а некоторые жители провели холодную ночь после того, как самостоятельно эвакуировались на возвышенность.

Отмечается, что в последний раз предупреждение о цунами было выпущено в Японии в ноябре 2016 года – после землетрясения силой 7,4 балла на северо-востоке страны.

По словам ученых, подводное извержение Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай стало настолько мощным, что его ощутили едва ли не по всему миру, цитирует The Guardian. Угроза цунами была также объявлена на Курильских островах, приливы ощущались также Новой Зеландии, Австралии, США.

Как сообщал OBOZREVATEL, извержение вулкана в Тихом океане длилось около восемь минут, побережье в Тонге накрыли волны высотой более метра. Явление попало на кадры со спутника.